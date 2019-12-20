「2020台南市耶誕跨年系列活動」，備受的2場大型演唱會，21日率先打頭陣，將於永華市政中心西側廣場登場登場，演出陣容堅強，包括首次來台表演的韓國女團 （G）I-DLE、畢書盡、戴愛玲等，不少民眾為了一睹偶像風采，今天下午已前來卡位，大家紛紛表示，台南明天的耶誕演唱會讓人很期待，吹風露宿也值得！

台南市政府指出，21日晚會主持人由金鐘主持吳建恆、森林系美女劉宇珊擔任，演出陣容有韓國女團排行冠軍 (G)I-DLE、實力派偶像畢書盡、鐵肺歌手戴愛玲、演員跨界歌手張立昂、人氣饒舌歌手熊仔、聲林之王甜姐兒蓋兒、怪物實力新人J.Sheon等，吸引粉絲朝聖。果真，今天下午已有外縣市粉絲專程「卡位」。

28日由美食天后莎莎、金鐘主持吳建恆搭檔主持，邀請2019年超夯韓國男團ASTRO、亞洲人氣偶像炎亞綸、R＆B嘻哈歌手高爾軒OSN、YouTube百萬訂閱歌手鄭茵聲、選秀實力歌手閻奕格、台語金曲歌王流氓阿德、千萬點閱歌手文慧如、入圍金曲獎最佳新人Karencici等。

(中時 )