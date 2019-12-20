新北市消防局為感謝義消防宣及救護志工卓越貢獻，今（20日）舉辦「義勇消防總隊防火宣導隊及救護志工分隊20週年慶活動」表揚大會。（新北市消防局提供／葉書宏新北傳真）

新北市消防局為感謝義消防宣及救護志工卓越貢獻，今（20日）舉辦「義勇消防總隊防火宣導隊及救護志工分隊20週年慶活動」表揚大會。（新北市消防局提供／葉書宏新北傳真）

新北市消防局為感謝義消防宣及救護志工卓越貢獻，今（20日）舉辦「義勇消防總隊防火宣導隊及救護志工分隊20週年慶活動」表揚大會，由市長侯友宜頒發獎狀，表揚績優義消防宣、救護志工及服務滿30年、35年、40年資深義消共計127人，並感謝義勇消防人員不求回報、默默貢獻的付出，以彰顯渠等拯救生命於危難之中的偉大情操。

義勇消防總隊防火宣導隊自民國88年成軍迄今已邁入第20個年頭，自100至107年12月風雨無阻穿梭於大街小巷，挨家挨戶按鈴訪視共計18萬6805戶，108年1月至11月計1萬7,133戶，並積極協助推廣安裝住宅用火災警報器，108年使民眾倖免於「小火釀大禍」的成功案例共計20件，防火宣導成效卓著。

新北市107年救護案件總件數為18萬8,211件，每年以10％速度成長，約佔全國救護量16％，平均每日救護案件約527件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）案件共2248件，康復出院率達8％，經由全體消防同仁及各位志工努力下，於108年11月底康復出院率已突破8.94％，康復出院人數已達179人，為全國之冠，在亞洲地區名列前茅。

新北市消防局黃德清局長表示：政府力量有限，地方民力無窮，本市防宣、救護義消投入宣導及救護的工作，都秉持著救人苦難的心，著實令人感佩；另鑑於土城區及樹林區轄區人口達42多萬，108年1至10月救護件數13,681件，平均每月有1,520件救護案件，救護需求量日增，將成立新北市義勇消防總隊土城及樹林救護分隊，分別注入24名及22名年輕義消新血，盼能提供土城區及樹林區更優質的緊急救護服務。

在政府有限的人力及資源下，幸有這群在社會中默默付出的義消朋友，秉持著「以服務充實人生，用關懷增進溫情」的理念，持續服務新北市民，也希望藉由義消們的義舉，能喚起社會大眾發揮大愛精神，繼續支持這群志工夥伴，並希望感召本市民眾能積極投入參與義消工作，以建構成為安全、安心及安居的幸福新北市。

(中時 )