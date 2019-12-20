復興商工12月20日至21日在該校校區舉辦元旦展。（復興商工提供／葉書宏新北傳真）

復興商工12月20日至21日在該校校區舉辦元旦展。（復興商工提供／葉書宏新北傳真）

建校逾一甲子的復興商工，在12月起展開一連串的畢業展系列活動，首先登場的是12月20日至21日在該校校區的元旦展，將由美工、美術、廣告社計、資處及室內設計等科應屆畢業生參與執行，將三年來所學專業技能分別運用至空間設計、產品設計、媒體傳播、視覺設計、包裝設計、文創商品、數位應用、繪畫藝術等領域，呈現出和業界最貼近的設計。

該校今年以「觀見、關鍵」為主題，展現該校學生在三年專業教育下，已經具備多元的能力來面對未來多元的社會。

復興商工校長王志誠指出，108年新課綱以「素養」為核心，所謂的「核心素養」，指的是一個人為了適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力和態度。在課程發展上，則以「自動」、「互動」、「共好」為理念，協助學生應用及實踐所學。事實上，從創校之初，我們便一直努力實踐這樣的理念了，復興商工以「真、善、美、新」為校訓，不斷強調實作、合作及參觀的重要性。

學校除了有各種作業展之外，一年之中還有元旦展，師生美展及畢業展等三大展覽，為了能在眾多人才中脫穎而出，學生一方面要加強自身專業素養；另一方面則要不斷的思索如何透過分組合作，以更有創意的方式來表達創作理念，在這種教學相長的風氣中，學生自然擁有較多的創意，作品也更加精緻而精采。

今年元旦展作品比起往年更具可看性，例如美三愛空間設計組有同學以「安營紮寨」為主題，針對露營的安全性與方便性作規劃，提高大眾對露營的興趣，進而珍惜與重視自然資源；美三平產品工藝組則有一個組別以「浮光樂影」為主題，將抽象音樂透過具象的樂器和音符運用在燈具設計上，藉由這三者的結合設計出獨一無二的燈具。

廣三義品牌形象設計組同學則以「OGAIN－器官百分百」為主題，設計出一系列活潑可愛的故事書，讓孩子由故事書中建立起器官捐贈的正確概念；廣三善多媒體動畫組則和陽光基金會合作製作燒燙傷相關資訊，讓觀賞者感同身受，理解燒燙傷患者困難之處，進而消除大家對他的們的異樣眼光。除了這些作品外，還有許許多多十分精采的作品，包含今年資訊月海報全國第一名的作品也會展出。

復興商工元旦展活動

展出時間： 108年12月20日，8：00-21：00

108年12月21日，8：00-12：00

展出地點：復興商工校內(新北市永和區秀朗路一段201號)

洽詢電話：(02)-2926-2121

(中時 )