台中市第四選區候選人張廖萬堅深入各社區講故事拉攏親子票，舉辦地方說明會深耕基層。（盧金足攝）

全球知名百夫長旅行箱創辦人陳志彬，投入台中市立委第四選區選舉，在網路平台以影片向選民宣揚參選理念。（摘自陳志彬臉書）

民眾黨立委候選人張渝江（中）在臉書發起「中部空汙受害者集體訴訟登記」，強調選藍選綠，選不到好空氣，爭取選民認同。（盧金足攝）

台中市第四選區（西屯、南屯區）競爭激烈，從陸戰打到空戰，國民黨立委候選人黃馨慧與「戰神」羅智強直播衝高線上觀看人數，民進黨立委候選人張廖萬堅深入社區、菜市場拉票，無黨籍候選人陳志彬以虛擬網路作為競選總部，民眾黨立委候選人張渝江臉書發起「中部空汙受害者集體訴訟登記」，在網路平台展現吸票的「影」響力。

黃馨慧拍攝政見影片，在臉書宣示反酒駕、反空汙的行動力，還與羅智強直播「向民進黨道歉大賽」，「慧強」連線聯手抨擊，為何台中人要投給能源政策錯誤的民進黨，中火火力全開，以前不用加機組沒有缺電問題，現在還要加設機組，放寬燃煤上限，中部民眾受害，主打「沒有投票給民進黨，為何選民要向民進黨道歉」，獲很多網友回響。

張廖萬堅深入各社區講故事拉攏親子票，舉辦地方說明會，昨天到大墩十街黃昏市場掃街，爭取民眾與攤商支持，還接連舉辦「我是小小阿兵哥：草地故事市集迷彩派對」、「親子耶誕送愛心：草地故事市集泡泡派對」，搭上耶誕熱潮拚人氣。

全球知名百夫長旅行箱創辦人陳志彬投入選戰，以商場拚選舉戰場，在網路平台以影片向選民宣揚參選理念，推動「十五分鐘快捷微型」選民見面會，在全台灣各地登場，強調發展只有論述、沒有詆毀的「新政治美學」選風，引起很多共鳴。

張渝江以直播傳達訴求，在臉書發起「中部空汙受害者集體訴訟登記」，鼓勵大家請求賠償，因空汙過敏、生病支出與損失。

(中時 )