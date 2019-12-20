DJ圓圓拍攝新歌〈Amor〉MV，找來好姊妹小嫻的緋聞男友張勛傑擔任男主角，兩人透過小嫻認識，在飯局中邀約張勛傑拍MV，沒想到他一口答應，更無酬演出力挺圓圓。在MV中兩人飾演熱戀的情侶，圓圓獻上螢幕初吻，被張勛傑霸氣強吻，被問到吻戲拍起來的感覺如何，張勛傑竟回「吻起來甜甜的」，不過下戲後兩人秒變哥倆好。

張勛傑一口答應並無酬出演，遊樂園玩耍、嘴對嘴吃雞蛋糕樣樣展現「男友力」。（圓圓提供）

「Amor」在西班牙文中代表的是「愛」的意思，MV中兩人呈現熱戀感覺，在遊樂園中甜蜜玩耍、一起搭摩天輪放閃、更有嘴對嘴吃雞蛋糕的劇情，圓圓稱讚張勛傑非常會帶戲，很多「男友力」都在不經意中展現出來，讓很久沒談戀愛的圓圓心跳一直漏拍，導致現場在拍攝對嘴時也頻頻掉拍，圓圓自己則表示「吼！再演下去真的會心跳暫停啦！」力讚他是「世紀吻王」。

圓圓稱讚張勛傑很會帶戲是「世紀吻王」讓她心跳漏拍。（圓圓提供）

MV選在圓圓家鄉高雄拍攝，包括到圓圓投資的商旅、駁二特區、高雄大立百貨遊樂園取景，這首歌成為Queen Studios全球官方活動指定曲，更得到官方授權第一次同時有多個漫威雕像出現的MV，她預告即將展開全新的宣傳行程「Amor愛之旅」，即將到各地演講或演出。

飯局開口邀約，沒想到張勛傑竟一口答應出演MV，這次更無酬演出力挺圓圓。（圓圓提供）

圓圓出席活動化身為神力女超人，穿著一身正裝的圓圓直呼「希望我的鋼鐵人趕快出現保護我！」（圓圓提供）

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