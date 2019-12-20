2019新北市高中職成年禮─高校鐵三角聯賽，私立竹林高中高一忠班獲得分組亞軍。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

2019新北市高中職成年禮─高校鐵三角聯賽，私立竹林高中高一忠班獲得分組亞軍。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

2019新北市高中職成年禮─高校鐵三角聯賽，私立竹林高中高一忠班獲得分組亞軍。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

2019新北市高中職成年禮─高校鐵三角聯賽，今（20日）上午於二重疏洪道微風運河段熱鬧登場。比賽項目包括跑步、單車、踩踏船等，私立竹林高中高一忠班獲得分組亞軍，導師原本為鍛鍊孩子體魄，從國三開始訓練全班體能，沒想到偶然機緣參加市政府這項比賽即輕鬆拿下亞軍，全班都相當興奮。

竹林高中高一忠班導師馮孝琳表示，該班為竹林國中部直升高中，國三開始便要求全班每天早上第一節下課，一定要進行跑步訓練，他認為身體強健，頭腦才更能專注、清晰，他督促每個孩子要養成鍛鍊體能的習慣，以應付未來更長遠的挑戰。本身也愛運動的馮老師獲得全班家長支持實施這樣的鍛鍊計畫，雖然剛開始怨言滿天，但家長、老師的聯手之下，孩子們也只能乖乖就範，雖然總還是期待下雨的日子，但養成習慣後，不論男女生，體力果然都比以前好很多，兩公里的距離，女生11分鐘內也可跑完。

該班體育任課老師莊凱崴在賽前特別安排訓練計畫，他指出，比賽方式為20人各跑步2km，12人各騎腳踏車4km，踩船4人0.5km，孩子們本以為無法完成賽程，但莊老師不斷的鼓勵，激發孩子的意志力，各個項目參賽人員也都順利完成挑戰，甚至超出預期，莊老師也很感動的說，潛力果然是激發出來的。

校長顏麗珠指出，竹林重視學生多元發展，孩子們的健康成長，甚至養成終生運動習慣是學校關注的重點，導師的努力，讓孩子獲得不同的成長喜悅，這才是教育令人充滿喜樂之處。

(中時 )