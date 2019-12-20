5G競標今（20）日進入第9日，暫時總標金已經接近NCC代理主委陳耀祥預估的500億元，本日結束時暫時得標價合計489.81億元。NCC預估將在下週一左右結標，不過今日五大電信又催油門，競標情勢撲朔迷離。

5G競價第一階段數量競價已持續90回合，本周二啟動加速機制，同日也讓3.5GHz標金「跳三級」，接著又趨於平緩，今日五家電信業者加快腳步，3.5GHz標金再度單日跳三次，比底價將近翻了一倍，只要下周一標金再跳一級，總標金就會突破500億元。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計90回合，本日結束時暫時得標價合計489.81億元。各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價476.42億元，其中13個單位頻寬以當前回合價(第90回合) 17.92億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升96.1％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )