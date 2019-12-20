留著一頭烏黑長髮、言談間臉上總帶著一抹輕鬆微笑，她是被網友封號「鄉民老婆」的新生代R&B女歌手吳卓源，20日推出第三張專輯《5am》，從小練古典鋼琴的她，舉手投足間流露音樂家氣息，豪邁大方的談吐亦展現洋派性格，但任誰也無法想像，吳卓源為了追尋歌手夢，出生澳洲的她，16歲時不顧家人反對，獨自一人到美國柏克利音樂學院讀書，表面上學琴，但私下拼命學唱歌，更一度因省房租而睡客廳，為了一圓歌手夢，即便生活辛苦咬牙也撐過。

吳卓源20日推出第三張專輯《5am》。（羅永銘攝）

吳卓源本身學古典鋼琴，小她10歲的妹妹則是學小提琴，爸媽希望她在澳洲當鋼琴老師，安穩過生活，但她卻大老遠跑去美國念書。笑著回憶16歲熱情逐夢的自己，「當下我還瀟灑地跟爸媽說再見，結果轉機時在機場廁所爆哭」，第一次離家這麼遠，拎著兩個超大行李箱走進校園，所有同學都已坐定位互相認識，「我開學第一天大遲到，超尷尬」，搭配和澳洲炎熱反差極大的冰天雪地，便開啟她在美國求學的歲月。

第一學期住學校宿舍，兩位室友讓吳卓源印象深刻，「A室友常常帶男友回家，還會打pass要我不要回房間」，無奈常被鎖在門外，只好跑去學校練琴室練歌；B室友則是個性怪異，常常在廁所裡對著鏡子自言自語，有時候還會在馬桶看見室友剛吃完的東西「不知道她是不舒服，還是太想瘦狂催吐」，吳卓源誇張形容，紅黃色的軟糖混雜著嘔吐物飄在馬桶裡，「想到就超想吐」。

被網友封號「鄉民老婆」的吳卓源，自虧「女友還沒交就升級老婆，也太快」。（羅永銘攝）

為了擺脫怪室友，吳卓源第二學期立刻跟媽媽說要住外面，但美國房價高以及慎選室友，最後決定和兩位大陸男同學合租，「他們兩個各一間房間，我是住客廳」，訪談意外吐出驚人過往，讓經紀人也睜大眼睛，但她淡然說，當時用一個屏風把客廳擋住，圍出生活的小空間，雖然看似刻苦，她認為「至少是認識的朋友，比較不怕」。

追逐音樂路上不容易，吳卓源感謝經紀人提拔，有機會能來台發展。對於受封「鄉民老婆」，吳卓源自虧「女友還沒交就升級老婆，也太快」，但也感謝粉絲封號，讓她知名度躍增。工作量暴增讓她幾乎工作到凌晨才回家，先前曾被拍到和鬍渣男約會，吳卓源笑說「我連睡覺時間都沒有，交往的話沒辦法好好相處，要談戀愛必須真正暸解對方」，透露現階段希望先拚工作，明年預計舉行專場演唱會。

過去獨自赴美求學的吳卓源，透露曾租房睡客廳。（羅永銘攝）

被封「鄉民老婆」的吳卓源擁有好身材，經記者實測腿長約100公分。（羅永銘攝）

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