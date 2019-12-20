白金漢宮表示，高齡98歲的王夫菲立普親王今天從諾福克郡（Norfolk）前往倫敦的愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital）進行治療與觀察。

菲立普親王支持英國女王伊麗莎白二世數十年，於2017年8月退休後，大多數時間都待在諾福克郡的山均漢姆堡（Sandringham）。據悉，菲立普親王住院是因為之前就有的老毛病，而住院是基於醫師建議。

白金漢宮聲明：「愛丁堡公爵（菲立普親王）今天上午從諾福克郡前往倫敦的愛德華七世醫院，治療與觀察先前就有的病兆。住院是醫師建議的預防性措施。」

英國王室每年都在諾福克郡度過耶誕假期，93歲的女王昨天在下議院發表御座致辭後，今天上午搭乘火車前往諾福克郡。

英國王室成員每年在耶誕節當天參加禮拜，往年都只有大人參加，不過喬治王子和夏綠蒂公主今年可能會第一次出席禮拜。然而，哈利王子和梅根今年並沒有和大家族一起過耶誕節，而是選擇和梅根的母親一起過耶誕。

(中央社)