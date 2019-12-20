當「小台」黃聰翰靠著罰球得到台啤整場比賽第100分，台啤板凳席頓時響起如雷歡呼聲，更高喊，「披薩！披薩！披薩！」原來是台啤從上季開始，就有誰得到比賽第100分，就請全隊吃披薩的球隊傳統，難怪小台下場時表情哭笑不得！

台啤20日以106比89輕取裕隆，拿下開季4連勝，巴克利拿下32分、11籃板及6助攻，塞瑟夫19分，黃聰翰與蔣淯安各拿14分，只是比起拿下4連勝，台啤全隊賽後似乎更開心有免費披薩可以吃了，小台說：「沒關係，贏球第1。」

「應該是從上季開始的吧，主要是塞瑟夫與愛德提出這個想法，沒想到上季竟然只有愛德1個人請過全隊披薩，現在竟然換成我要請，內心感受很複雜，」黃聰翰說，「畢竟過去我只有因為遲到請全隊喝過飲料，請吃披薩應該貴很多。」

只是台啤的巴克利、塞瑟夫兩名洋將，本季逐漸展現在場上的強大破壞力，也成其他4隊眼中相當頭痛的防守對象，台啤總教練周俊三說：「主要是我們兩名洋將花了很多時間融入，也相當專注在訓練當中，目前總算慢慢熟悉台灣打法。」

原本巴克利比較令人擔憂的外線問題，此役也完全消失，因為前3戰三分球投5中0的他，20日竟然三分球投9中4，也讓他變成更加難防的洋將，不過巴克利賽後謙虛表示，「這是一場很棒的團隊勝利，我們每個人上場都做好各自工作。」

(中時 )