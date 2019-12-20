蔡英文總統20日上午來到三重大同公園活動中心參加活動「冬至搓湯圓」，為余天站台。蔡英文受訪時特別針對呂秀蓮質疑她為何急著將「反滲透法」於12月31日完成立法做出回應，蔡表示，近來中國對台灣全面性滲透，許多民眾相當擔憂，蔡認為社會需要有更好的法律，所以才希望盡快通過反滲透法，讓國家執法單位執法時有法可循。

蔡英文日前下令民進黨團須於12月31日完成「反滲透法」立法，引起諸多質疑，前副總統呂秀蓮19日接受本報專訪時質疑，兩岸關係交流越來越緊，蔡政府卻執意在今年最後一天倉促立法，是否與選舉有關，呂認為「反滲透法」應留至下屆立法院再做審理。

對此蔡英文回應，「反滲透法」的立法跟選舉毫無關聯，是跟國家安全有關，近來中國對台灣進行全面性滲透，讓人民感受很深，選舉即將到來，許多民眾都希望能有套法律，能夠制衡中國對台灣的滲透。

蔡英文說，「反滲透法」制定後，台灣的執法單位、政府機關，在面對中國的滲透上，都能夠有法可循，這對台灣的安全是相當重要的。

「反滲透法」草案是由民進黨立法院團在11月底提出，並準備在12月31日強行通過法案，由於草案內的「滲透來源」、「境外敵對勢力」定義皆不明確，引發社會各界議論，許多陣營都傳出聲音，要求民進黨應暫緩立法，多聽取不同的聲音，否則恐造成嚴重後果。

(中時 )