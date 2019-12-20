距2020大選剩最後22天，前立法院長王金平對挺韓一事仍未鬆口。資深媒體人韋安指出，若最後韓蔡差距票數僅在10萬到20萬票之間，王金平就會成國民黨總統候選人韓國瑜的勝負關鍵。

韋安在臉書表示，有些深藍人士，提到王金平就會咬牙切齒，還會認為他在高雄根本「沒票」。這些人根本不知道同溫層外世界的看法，其實中間選民和泛綠支持者對王都無惡感，甚至替他「抱屈」。

韋安分析說，如果韓、蔡輸贏在50萬票以上，王金平挺不挺韓，作用不大。但如果最後差距在10萬到20萬票，王金平就扮演決定勝負關鍵角色。尤其是對高雄選情的影響，王的支持，等於是對韓參選正當性和政績的最好背書，起碼能拉到高雄中間、淺綠選民約5萬票；至於全國性的加分效果，就絕對超過這個數字了。

網友認為，「確實老王上台可以更穩以及拉到更多游離票，主要原因是讓白派更用力。」、「有勞王金平了！將功折罪！」、「多一個朋友，總比多一個敵人好」。

(中時電子報)