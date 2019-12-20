東森集團跨足直銷產業接連寫下傲人紀錄！去年創立第一年業績就破億，今年成立第二年更繳出高達9.3億元的營業額，創造台灣直銷業紀錄，明年將挑戰28億元營收。東森集團總裁王令麟信心十足表示：東森直銷在台灣成長力道驚人，再透過全球佈局策略，5年內可望達到坐二望一的台灣直銷業龍頭地位！

王令麟指出，東森全球新連鎖事業自2018年4月成立，營收即迅速成長，首年業績達1億元，今(2019)年更直逼9.3億，其中直銷4.5億，社交電商網連通交易金額達4.8億，創下台灣直銷業紀錄！明年直銷挑戰18億、網連通10億，總計將達到28億元業績，若目標達成，東森全球新連鎖事業即進入台灣直銷業前11名。

東森進軍直銷產業，以突破傳統的方式，擅用全集團17大中心、400多人的組織作戰，透過資源整合，加上大數據、AI等最新科技助攻，以及精準的網路平台，提供好的商品，搭配完善的教育訓練組織發展，接連創造直銷業的奇蹟！

王令麟進一步表示，東森全球新連鎖事業目前已經擁有1.5萬的直銷商，能夠快速吸引這麼多人願意加入、相繼跟隨，除了集團龐大的資源，更是東森在零售產業累積長達20年的「東森嚴選」品牌精神，獲得經銷商的信賴、消費者的喜好與支持。

東森集團擁有每年高達300億元的商品採購力，再加上東森自然美、東森健康事業部等自行研發、製造、生產的優質商品，讓加入東森全球新連鎖的事業夥伴們，有最好的產品可以推薦給消費者，有最大的利潤可以獲利、共享，都是東森集團拓展直銷事業最大優勢。

立足台灣之外，東森集團更積極佈局全球，在越南、馬來西亞等東南亞市場已申請網連通相關執照及直銷執照，同步推動大陸市場，東森全球新連鎖事業中國大陸執行長陳美琪、東南亞CEO伍佩瑩(Jenny)均已到位，東森直銷將繼電商事業之後，同步發展成為全球銷售之國際品牌，「跟著我一定讓你賺錢！」東森集團總裁王令麟在東森社交電商大會上喊出的，絕不只是口號，而是帶領所有經銷商一步步實現夢想！

(工商 )