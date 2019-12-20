大陸嚴控的房地產政策出現鬆動跡象，自12月13日開始至20日，廣州已經有3個區宣布放寬限購的相關政策，20日更是大區黃埔區放寬，廣州也成為大陸首個一線城市鬆綁的案例。

21世紀經濟報導指出，廣州市黃埔區官網20日中午發布通知稱，經區認定的在黃埔區連續工作半年以上的各類人才，可不受戶籍限制，在黃埔區範圍內購買1套商品住房。

而在黃埔區工作，持有廣州市人才綠卡或經區認定的傑出人才、優秀人才、精英人才、名校（園）長、名教師、優秀醫學專家、黃埔工匠，其父母、配偶父母、成年子女均可在黃埔區範圍內購買1套商品住房。

同時，港澳居民在黃埔區範圍內、在中新廣州知識城工作的新加坡居民在中新廣州知識城範圍內購買商品住房享受與廣州市戶籍居民同等待遇。

消息一出引起廣泛討論，而在此前幾日，廣州南沙區、花都區也先後鬆綁人才限購措施，目前廣州也是「北上廣深」中，唯一鬆綁限購的一線城市。

(工商 )