（星動銀河旅站執行長蔡維郡說，入住星動銀河旅店即可把限量「小易寶貝」免費帶回家。圖／曾麗芳）

自由路商圈為台中太陽餅的發源地，商圈內飯店與旅宿業者不少，為搶攻觀光旅宿商機，自由路商圈主任委員陳瑛宗聯手星動銀河旅站執行長蔡維郡，發起兒童公益活動，希望透過AI人工智慧導入自由路商圈，期盼在地商圈走在全台的最尖端，成為AI結合行動支付的先驅！

陳瑛宗表示，藉由星動銀河旅站導入「小易寶貝」AI智能機器人後，近期內將提升自由商圈AI人工智慧化外，也特別與活動受訪影片的知名店家合作，期盼「小易寶貝」可增進店家與遊客間的互動，為店家介紹品牌故事、產品特色及鄰近景點推薦，並成為全台商圈的嶄新亮點。

陳瑛宗不僅肩負帶動商圈發展的責任，鑑於地方兒童教育提升的重要性，結合自由路商圈及台信集團旗下的星動銀河旅站、EZAI易晨智能科技，共同捐贈35台「小易寶貝」給偏鄉小學。

受贈單位包括神岡區神岡國小、和平區自由國小、和平區博愛國小及公益單位團體財團法人慈光基金會、甘霖社會福利慈善事業基金會、財團法人家扶基金會/南台中家扶中心、衛生福利部中區兒童之家，作為提升教育品質暨簡化公益團體與民眾之間的服務流程！

「小易寶貝」是易晨智能科技的第一支AI智能機器人，全方位技能的它，希望能夠為忙碌的父母與辛苦的兒女，肩負起陪伴小孩與長輩的責任，會說故事、放音樂、學英文也會與遊客互動，以市價4,990元上市！

蔡維郡說，為響應本次活動，特別推出「入住星動銀河旅站．小易寶貝免費帶回家」全台首發會！於2020年元月起，凡以專案入住雙人房3,980元、四人房5,980元，即可直接送您帶回家，每次每房限贈1隻，採預約制，每月限量 30隻，送完為止。

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