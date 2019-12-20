運動用品大廠耐吉（Nike）19日公布2020財年第二季（截至11月30日止）財報，營收與獲利雙雙超越市場預期。儘管該公司決定停止在亞馬遜平台銷售產品，加上支持深陷禁藥醜聞的田徑教練薩拉查（Alberto Salazar）引發批評，但上季營收仍逆勢成長10％。

據耐吉財報顯示，上季營收年增10％至103億美元，優於分析師預期的101億美元。上季淨利年增31.6％至11.2億美元，相當於每股盈餘（EPS）70美分，同樣高於市場預估的58美分。

耐吉上季財報優於預期，主因在於最大市場北美地區營收年增5％至39.8億美元，其中以鞋類銷售最為突出，服飾表現則持平。至於大中華地區營收更勁揚20％至18.5億美元。

耐吉先前贊助由薩拉查主導的跑步團隊，但薩拉查涉嫌讓選手注射禁藥而遭到處分，儘管他矢口否認並揚言上訴，但耐吉後來仍決定解散團隊。

(工商 )