英國下議院通過脫歐草案 23:542019/12/20 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強森領導的保守黨12日在國會大選中大獲全勝，新一屆的國會19日開議，20日隨即以358對234票壓倒性通過脫歐協議。修正後的脫歐草案禁止政府延長脫歐過渡期，表示英國與歐盟必須在2020年底前達成貿易協議。 (中時 ) #脫歐 #英國，脫歐協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 脫歐柳暗花明 英國人關注健保 04:102019/12/17 論壇廣場 英脫歐明朗 歐股高飛可期 04:102019/12/17 投資理財 《國際金融》英相對脫歐過渡期態度強硬，英鎊下挫 10:512019/12/17 財經 誰才「公報私仇」？ 英首相擬向BBC財源開刀 17:122019/12/17 國際 脫歐懸崖再現 英鎊重貶逾1％ 22:542019/12/17 財經 脫歐懸崖再現 英鎊重貶逾1％ 04:102019/12/18 全球財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 08:092019/12/18 財經 英鎊暴起暴落 全因強生一句話 16:592019/12/18 財經 不意外，不罷休！蘇格蘭向英政府提二度獨立公投 22:132019/12/19 國際 脫歐後貨幣政策 英銀新總裁派老將上陣 22:232019/12/20 財經 國際熱門新聞 辦不到？德執政黨發言人：非核家園是錯的 - 國際 台灣之美躍國際！世界級冒險家登雪山 讚嘆聖稜線超壯麗 - 國際 彈劾之後，這個水果紅了，川普卻怒了 - 國際 先救我家人質！加總理籲美 勿簽貿易協議 - 國際 因禍得福！他摔斷腿買刮刮樂中3千萬 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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