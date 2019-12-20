英國首相強森領導的保守黨12日在國會大選中大獲全勝，新一屆的國會19日開議，20日隨即以358對234票壓倒性通過脫歐協議。修正後的脫歐草案禁止政府延長脫歐過渡期，表示英國與歐盟必須在2020年底前達成貿易協議。

(中時 )