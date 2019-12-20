為解決花生之亂問題，農委會主委陳吉仲今(20)宣布，明(21)日起農糧署三長輪流進駐雲林，並開設專線協助花生農解決收購問題，目標27日前完成剩餘的花生收購。

陳吉仲指出，從明(21)日開始一直到月底花生收購完成前，農糧署長胡忠一和兩位副署長將輪流進駐中區分署雲林辦事處，確保花生收購過程沒有任何疏漏，並開設花生專線05-5343449，花生農若有任何收購相關問題，均可撥打此專線詢問。

陳吉仲表示，自11月20日辦理108年2期作花生穩定產地價格措施，將以每台斤40元價格收購花生，目前雲林的花生尚餘1700噸未收購，目前已經全數分配給各家收購的單位，並由農糧署輔導農民團體務必於12月底完成收購。

陳吉仲指出，自11月20日起共3千多戶花生農已完成登記，媒合購貯2800戶及4千多公噸花生，其中1900戶農民已順利領到貨款，虎尾農會及崙背農會，都在收購後隔天馬上完成撥款作業，其餘未發放貨款最遲將在下周五前撥款完畢。

至於大眾最關切的黃麴毒素問題，農委會日前已交由食藥署進行抽檢，檢驗結果均為ND(未檢出)，陳吉仲表示，收購同時對於儲藏環境也絲毫不馬虎，請社會大眾盡量放心。

(中時 )