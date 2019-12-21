明年是5G發展關鍵年，Yahoo奇摩擁有經營媒體、電商跨領域的豐富經驗，2020年將以「媒體電商」、「區域整合」、以及「科技賦能」3大策略，全方位經營媒體內容、迎接5G時代，目前積極著手5G結合影音娛樂打造沉浸式體驗，未來網路影音、內容呈現將會有不一樣的風貌，消費者虛擬購物可望在網路世界實踐。

Yahoo媒體內容事業群資深總監吳偉慈以今年首推的雙11特輯為例，媒體電商的結合，創下點擊率相較過往提升5成，轉單率成長逾10倍的佳績；Yahoo奇摩期許透過成功操作經驗，深度整合專輯、民調等媒體內容，協助更多台灣在地品牌說出更美好的故事。

在區域整合輸出內容創造力部分，持續透過「多國聯播」、「跨境協作」的方式，將台灣在XR內容產製經驗擴展至Verizon Media亞太市場，例如移植台灣經營虛擬角色的成功經驗，協助品牌及其他市場發展虛擬角色，包含澳門旅遊局吉祥物黑面琵鷺「麥麥」、鉅陞建設「有感伯」，及新加坡和香港Yahoo的虛擬角色都是在地團隊技術輸出的成果。

母公司Verizon全力發展5G的策略願景下，Yahoo奇摩整合集團全球資源，加速XR沉浸式內容的應用與嘗試，在領先5G內容發展進程的同時，提升團隊產製創新內容的相關技術能力及經驗，全面迎接5G時代；Verizon Media預期，明年進入互動內容快速增生期，亦持續發展XR內容應用，至台灣5G佈建完成後，就能提供網友無縫接軌的XR沉浸式影音體驗。

Yahoo TV總製作耿暄表示，今年Verizon Media和中華電信發表「台灣消費者5G意願大調查」發現，超過9成消費者聽過5G，逾8成意願轉換為5G服務，反映出消費者對於5G相關應用與服務的期待。其中，消費者最期待兩大應用，包括高畫質影音、AR相關應用，與Yahoo TV積極佈局的內容應用技術息息相關；耿暄認為，5G超高速、低延遲的特性，將帶動影音產業開啟全新的內容產製時代。

Yahoo TV360頻道持續深化沉浸式體驗，除了自製內容外、更與Ryot合作引進優質影片，相關影片累積超過3400萬觀看次數；今年7月更推出全新VR／360節目《秘境探探路》，用360度視角帶領觀眾挖掘各大打卡秘境，自推出以來已吸引超過1700萬觀看次數。

(中時 )