王令麟拿下聖誕老人帽旋轉，雪花泡泡隨即從天而降。圖：東森提供

東森集團總裁暨慈善基金會董事長王令麟日昨裝扮成聖誕老公公親自發送糖果給偏鄉小朋友提前歡度溫馨聖誕，並與台灣之光詹詠然、詹皓晴姊妹於中和東森購物總部前一同點亮巨型聖誕樹，點燈瞬間，王令麟俏皮的模仿冰雪奇緣冰雪女王Elsa的發射動作，還拿下聖誕老人帽旋轉，從天而降的雪花泡泡效果，讓偏鄉小朋友們完全樂翻，直呼好玩好幸福，眾人也在熱情的歌舞才藝表演中，度過一個難忘的聖誕節。

王令麟表示，「每逢聖誕佳節，內心總有無限感慨，在歡喜慶祝耶誕佳節之餘，提醒大家不忘持續幫助社會上需要幫助的人。自從921大地震那一年起，東森便發願要照顧所有需要照顧的人，因此成立東森慈善基金會，長期辦理愛的早餐將資源挹注偏鄉，至今累積捐助超過兩萬五千名小朋友。

他表示，今年特別要感謝邱佩琳董事將義賣的畫作所得捐助偏鄉學童的英語教材，也感謝所有東森購物會員透過愛心募資平台善心捐助運動鞋、電腦等學習用品，給偏鄉小朋友更多元的學習機會。

然而，東森始終不吝給予年輕人機會，像是14年前開始捐助詹氏姊妹追逐網球夢，如今已拿下溫網、法網混雙冠軍、台灣之光，最近東森新媒體更善用自身為海內外華人第一名的優勢，提供更多年輕人一個圓夢舞台，每年投入一億元的資源打造《聲林之王》並獲得金鐘獎的肯定，未來東森也將持續深耕台灣做更多努力，讓社會創造更多善的正向循環。」

東森慈善基金會送愛20年，除了東森爸爸王令麟的公益捐款，更要感謝東森購物會員每年捐助500萬張發票的愛心，支持東森關懷社會的理念。

今年開始東森慈善基金會公益活動也全面升級，前陣子不僅邀請吳宗憲一同做愛心陪伴偏鄉小朋友，同時也加入救愛助老關懷全台長輩的計畫，以及雙11捐贈長照專車，還有即將舉辦的新北耶誕市集等，將累積超過900萬名東森會員的愛心化作滿滿愛的能量，陪伴更多弱勢團體與小朋友，邁向下一個20年。

(工商 )