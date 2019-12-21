這個問題經常在各種講座活動中被問及，先說個基本結論「若追蹤相同指數在不考慮總費用率差異之下，兩者的最終報酬率會接近一致」不會因為006208 比較便宜所以大盤上漲時報酬率會比較高。

那為什麼說是接近一致而非完全一致？這就必須要考慮投信的追蹤誤差與總費用率的差異，買ETF有個概念「投信多收的就是你少賺的」，在追蹤相同指數的條件下買入總費用率低的，會讓最終報酬率的表現更為出色。

而我們將0050 與 006208 這兩個孿生兄弟放在一起比較，兩者均是追蹤「台灣50指數」，但在總費用率與股價上可以明顯看出0050高於006208 ，而在追蹤誤差的表現上006208也略優於0050。

資料來源：MoneyDJ、資料時間：2019.12.17

而006208 最大的優勢在於股價約為55折，這是吸引許多人感興趣的地方。通常的理由都是0050 太貴了買不起，006208比較便宜可以負擔得起，不過若兩者投入相同的資金數的話，報酬率倒不會有太大的差異。

用定期定額的比較差異

報酬率的問題，可以透過定期定額的計算來評估，這也是普遍建議的投資作法。定期定額可以排除切入時機點的判斷問題用自動化的模式協助投資人開始投資，在資金數相同的要件下，股價高一點單位數就買少一點、股價開始下跌單位數就可以買到多一點，這是一種成本長期平均化與自動化兼具的投資策略，對於繁忙專注打拼事業的人來講非常適合。

那假定這兩檔的ETF 一樣是透過每月定期定額（假設每月投入10,000、每月10號扣款），來比較看看最終數字會長成什麼樣子。

從2018.01 ~ 2019.12 之間計算兩者同時投入資金的狀態下，進行定期定額的估算，從表中資料可以看出006208 的年化報酬率會高出1.29%，較低的追蹤誤差與總費用數的差異在時間拉長後會讓報酬率數字出現變化。

資料來源：MoneyDJ

兩檔雖然追蹤的指數相同，但在總費用率與追蹤誤差的影響下投資人能得到的報酬率會有落差，這也是為什麼投資ETF時一定要注意總費率的原因。

※本文由股魚授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)