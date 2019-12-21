以人工智慧、生命科學、物聯網、機器人等技術為代表的新工業革命正在發生，新工業革命將締造人類新文明，重組世界新的格局，大陸也將面臨風險與挑戰。國務院發展研究中心產業部部長趙昌文說中國經濟的增長年均增速平均達到了9.5%，遠遠高於世界同期2.9%的增長水準，2018年大陸經濟總量更是超過了90萬億穩居世界第二，經濟總量占全球經濟的比重，在1978年的時候 是1.75%而去年接近16%而且從人均的比較來看1978年我們人均的GDP只有381塊錢，去年(2018年)我們將近1萬美元 9800美元左右，大陸已經建立了世界上最完整的工業體系也是是世界上唯一一個擁有聯合國全部的產業分類裡面工業門類的國家。

《中國正在說》大陸的新工業革命戰略

目前依靠工業化實現現代化的國家，基本上都是大經濟體。大的經濟體內部的東西本身就是外部的一個變數，大國政策的溢出效應是非常強大的，小國更多的還是搭便車，所以這就是大國和小國，大經濟體和小國最本質的區別。決定一個國家經濟增長的實際上就兩件事，一件事是技術，一件事是制度，技術實際就是生產力，制度就是生產關係。那麼技術要進步，經濟才能增長。

大陸的新工業革命戰略(圖/東南衛視)

新工業革命這個提法最早是在大陸提出來的，在2016年杭州的G20峰會上提出來的。後來這個概念越來越多地被接受。2018年的G20峰會，也就是在阿根廷的G20峰會期間，也用了這個詞，那麼也就是說新工業革命這個詞也是有越來越多的共識。以人工智慧、生命科學、物聯網、機器人等技術革新組成的新一輪科技革命和產業變革正在孕育興起，未來的40年最主要競爭力的來源，就是通過不斷地創新不斷地提升智慧化、數位化、網路化的水準這是大陸製造業未來競爭力所在

(中時電子報)