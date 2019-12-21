《中國正在說》大陸發展政策能否超越西方模式

跨界研究經濟發的上海復旦大學中國研究院研究員陳平認為中國經驗對世界的影響，是世界其他國家的人更早地認識到中國經驗的世界意義。而目前經濟學家多數還認為中國就是有問題，以為中國所有的問題都可以照搬西方模式來解決，其實是不對的。中國的發展政策比德國 俄羅斯還要獨立，並早就建立了獨立自主的科學體系，獨立的國防，所以中國才會有獨立的發展政策，如果沒有獨立的科技體系，只會發展東亞模式的依賴經濟，而世界發展是不平衡的，所以各個國家的國情不一樣，要走自己發展的道路。

大陸發展政策能否超越西方模式(圖/東南衛視)

大陸有兩千年統一的歷史，統一的語言，未來科學技術可以學蘇聯 美國，工業製造學德國，管理學日本，分解房地產的使用權學香港，工業園區學新加坡，農業還可以學以色列，未來把沿海的大城市的研究型的大學有計劃地遷到內地去，建立十幾個全世界最好的綜合性的研究中心而且跟產業跟金融行銷整合，未來就有機會在世界上更有優勢並具有競爭力。

(中時電子報)