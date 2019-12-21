台灣3C通路龍頭燦坤，一個月之內，董事長、總經理、財務長、發言人接連離職，由老臣陳彥君迅速接任董座，他能否勵精圖治，成功改革老燦坤？

對所有零售通路、電商業而言，11月是最忙碌的1個月，業者無不打起精神為雙11備戰。但是，面對實體、虛擬通路競爭對手兩路夾殺的3C通路龍頭燦坤實業，似乎花了更多力氣在打一場「內戰」。

先是上任不到8個月的總經理李佳峰在11月18日清晨「因個人規畫」辭職，今年5月甫上任的發言人蔡依玲也同時離開；12月12日，上任一年多的董事長何宗原，以及去年底上任的財務長徐霄菀雙雙離職。一個月之間，上自董事長、下至發言人全面大搬風，燦坤一次折損了四位專業經理人。

高層求去 財報透端倪？

何宗原曾任台灣嬌生業務總監、中國嬌生消費品產品副總裁，2018年在燦坤創辦人吳燦坤的妻子蔡淑惠引薦下，以專業經理人身分接下燦坤董事長。

何宗原延攬了曾在台灣萊雅、台灣寶僑家品財務部門任職的徐霄菀，以及小米前台灣總經理李佳峰進入燦坤。今年9月，燦坤轉投資事業金鑛咖啡、燦星旅遊因虧損擴大裁員，燦坤以何宗原、李佳峰2人名義共同發布內部信，要「以2次創業的心態共同迎接挑戰」穩定軍心，2人甚至在9月舉辦活動親自向品牌商介紹燦坤的轉型計畫，但隨著兩人先後離職，內部改革似乎戛然而止。

4位專業經理人接連離去，所為哪樁？也許，財報透露了些許端倪。

燦坤今年前3季穩住了3C通路龍頭地位，但是營收、獲利皆較去年同期衰退，尤其，稅後淨利更較去年同期大減27％；反觀3C通路老2全國電子，今年前3季營收卻逆勢成長5％。因此，市場傳言何宗原離去的主因恐與「業績無起色」有關。

不過，市場也有另外一派說法指出，何的離去可能與李佳峰有關；業界人士指出，李佳峰進入燦坤後的改革計畫獲得董事會授權，但在財務執行方面，卻未取得何宗原、徐霄菀支持，導致無資金奧援的李佳峰選擇掛冠求去，董事會頗為不滿。

但也有接近燦坤的人士指出，身兼燦坤、燦星網通以及燦星旅遊董事長的何宗原，花了相當多心力在轉投資金鑛咖啡、燦坤集團旗下負責研發智能家電的燦坤先端智能，似乎「很少時間花在燦坤」。

根據閩燦坤財報，先端智能去年虧損達1216萬元人民幣，而金鑛咖啡將轉型成咖啡豆原物料供應商；燦星旅遊也持續關閉實體店面，顯然都是需要費心的事業體，這些都成了何宗原請辭導火線。

接近燦坤的人士也對記者表示，「燦星旅遊的問題尤其嚴重。」以線上旅遊產品起家，轉往實體店鋪經營的燦星旅遊，自15年起總共虧損了3.73億元；從去年何接任董事長以後，帳上現金從去年第3季的3.43億元到今年第3季只剩下1億元。

旅遊業者指出，燦星雖然試圖反攻實體店，但最後功敗垂成，在其他旅行社逐漸走向精緻化路線經營時，燦星沒有追上這股潮流，該業者表示：「業界對他們的觀感，就是成本壓得非常低，品質也不好。」

只是，就在眾人還未反應過來時，12月13日，燦坤火速召開董事會，選出老臣陳彥君新任燦坤董事長。

集團遇逆風 恐需全面改革

陳彥君10多年前就在燦坤任職，曾任發言人、財務長、風控長以及財務總經理，雖曾短暫到特力和樂擔任副董事長，最後又回到燦坤體系，擔任燦星網通、燦星旅遊董事長，頗受吳燦坤夫婦信任。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1200期)

《今周刊》(第1200期)

(中時電子報)