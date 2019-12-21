如同外界預測，美國民主黨主導的眾議院18日通過對總統川普「濫權」與「妨礙國會調查」兩項彈劾條款。專家認為，在美陸第一階段貿易協議定案只待簽署後，很快將與北京再次交手的華府卻陷入彈劾政治糾紛中，無法專注於貿易談判；此外，為了連任，川普很可能再把美陸貿易赤字搬上檯面，對陸進行新一波貿易攻擊。

據《南華早報》報導指出，雖然川普彈劾案通過後，陸外交部表示此為美國內政、不做評論，但中國美國商會前任主席、現為美國博欽（Perkins Coie）律師事務所北京辦事處合夥人齊默曼（James Zimmerman）表示，彈劾案恐損害川普的總統職位，「從大陸的觀點來看，川普已浪費了手裡的政治資本，在國會內將一事無成；陷入彈劾困境的他，也很明顯在彈劾正式進入參院審判前，也將被相關程序拖累」。

齊默曼進一步表示，眾院通過彈劾案後，許多如美陸貿易談判等焦點議題，川普無法有時間好好專注如何處理，「最糟糕的場景是，川為了讓大眾轉移對彈劾案關注，他恐重新燃起貿易戰戰火，只要稍作嘗試，就可以找回大眾對他支持」。

報導也指出，中國社會科學院美國問題研究專家盧翔（Lu Xiang）也表示，雖然彈劾案對川普並非「致命一擊」，但可能讓他的行政團隊無法專注與延遲處理一些新的挑戰，這可能拖慢化解美陸貿易糾紛的進程。

報導也表示，無論彈劾結果如何，北京與華府已經在全球經濟與政治上呈現對立，這將促使川普連任，而此一情況在他連任後也會如此。國民經濟研究所任所長樊綱也說，美陸第一階段貿易協議對兩國是好的開始，但不論從短期或是5至10年內兩國競爭不會化解，雙方都需要長期眼光化解貿易糾紛。

(中時電子報)