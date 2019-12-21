近來傳出台積電7奈米產能滿載導致交貨期拉長，目前台積電已積極擴增產能，解決市場供不應求的問題。不過，外媒報導，在台積電產能吃緊之際，競爭對手三星有可能搶走台積電客戶超微（AMD）的訂單，趁機在背後搞小動作。

超微趕在電商雙12及歐美耶誕銷售旺季前，正式推出RX 5500/5500 XT顯示卡新品，採用新的Navi GPU核心，與RX 5700系列的Navi 10核心一樣，兩者都使用7奈米製程的晶片。超微雖未公布相關訊息，不過，之前外界揣測應是採用台積電7奈米製程。

近日科技媒體Fudzillag爆料卻出現大逆轉，稱三星有可能代工RX 5500 XT顯卡的Navi 14 GPU晶片，但因RX 5500系列有多款產品，三星到底代工哪一款的Navi 14，目前仍無法確認。

報導指出，假使超微找三星代工7奈米GPU晶片，可能有二大原因，一是、三星提供更便宜的代工報價來搶單，二是、7奈米製程訂單讓台積電產能爆滿，但後者因素可能較大。

台積電因應7奈米大爆單的情況，已積極擴增產能，以滿足蘋果、華為、超微、高通等大客戶的需求，預計明年上半年7奈米製程將由每月產能10萬片增加到13萬片。

(中時電子報)