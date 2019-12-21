卡洛·安切洛蒂已接受艾佛頓邀請出任主帥。（達志影像）

【英超足球】兵工廠[email protected]艾佛頓 12/21(六)20:30 ElevenSports 賽事編號507

艾佛頓跟兵工廠一樣，本賽季的開局狀況都不是太理想，仍然沒有到「聖誕快車」之前，馬可·席爾瓦以及埃梅里兩位主帥都分別已經被辭退了。艾佛頓目前以鄧肯·佛格森出任過渡期領隊，名帥卡洛·安切洛蒂亦已表示接受艾佛頓的邀請，只要細節確認便可馬上上任。兵工廠目前由永貝里暫掌帥印，米克爾·阿特塔只需要待曼城最後的確認就可以在聖誕節前出任主帥一職。對於傳統強隊來說，在賽季一半還沒到的時侯易帥是不太尋常。為了避免影響爭取來年賽季的歐洲比賽資格，艾佛頓及兵工廠的管理層都希望在聖誕快車有好表現，從而令球員重拾自信。

本周對賽太妃糖艾佛頓有主場之利，上一仗對戰切爾西士氣十分高昂，表現異常突出，當中值得留意是前鋒卡爾沃特-勒溫，體力充沛、入球能力高、年輕有活力，可以寄望為英格蘭前鋒線的新力軍，同時也是兵工廠目前的後防線比較害怕去面對的一類形前鋒，會是艾佛頓重回軌道的一員重要球員。

雖然對賽成績上兵工廠確實佔優，近5次交手錄得4勝1負，但兵工廠後防線近期的不穩以及前鋒線效率欠佳仍是最大的隱憂，艾佛頓於主場小勝兵工廠應問題不大。

布蘭登·羅傑斯本賽帶領萊切斯特城表現亮眼。（達志影像）

【英超足球】萊切斯特城@曼城 12/22(一)01:30 ElevenSports 賽事編號514

本場積分榜第二跟第三名的對賽，將會直接影響曼城是否仍有機會挑戰利物浦奪冠的關鍵賽事。如果曼城能擊敗於積分榜領先他們4分的萊切斯特城，除了可以壓縮差距之外，更是直接打擊競爭對手的士氣。雖然阿奎羅目前需要養傷沒法比賽，但瓜迪奧拉還是擁有較佳的進攻陣容，斯特林本賽季在聯賽以及歐冠已打進15球，還產出4次的助攻，目前是曼城進攻線上的重心，曼城上一場比賽作客以3:0擊敗兵工廠，前鋒線上狀態及信心已回復最高水平。

布蘭登·羅傑斯本賽季到目前為上領導表現十分亮眼，萊切斯特城目前是除了利物浦之外英超近況最佳球隊。但上一場比賽跟諾里奇打平，打斷了聯賽連勝紀錄，在信心上有一定影響。本場作客曼城將會是萊切斯特城本賽季的分水嶺。曼城在對上5次聯賽跟萊切斯特城的交手勝出4次，曼城在數字上還是佔優，但比分上應不會出現太大的差距。

(中時電子報)