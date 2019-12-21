林書豪20日交出加盟大陸CBA北京首鋼以來最差的投籃表現，儘管他拿21分、5籃板及4助攻，全場21次出手卻只進5球，包含三分球投7中1，北京無奈在自家主場遭到浙江112比93痛宰，苦吞本季第6敗(13勝)，豪哥狀況確實太差了。

前役嘗到首次犯滿滋味的林書豪，20日一開賽表現就很低迷，首節竟然投3中0、得分掛蛋，到了次節雖然得分開張了，手感卻沒改善跡象，他在上半場投12中1、僅拿5分，也讓北京上半場打完就落後19分，下半場更一度落後到30分。

「浙江今晚針對我的防守很不一樣，他們給了我很多的投籃機會，不僅沒有包夾我，甚至沒有協防，通常來說，這是我最喜歡的打球方式，因為我可以擁有很多空間，」林書豪賽後表示，「我只能說自己今晚打很爛，下次打好就OK了。」

隨著北京最近戰績吃緊，林書豪面對不少外界批評與責難，但他強調自己並未在意，「我從來不去網路上看別人說什麼，不管是球迷或記者，我只是為了球隊打球，我很清楚自己的角色是什麼，我知道我的球隊需要我做什麼就可以了。」

「其實我很習慣面對這些，無論是在大陸或美國都一樣，儘管我有很多支持我的球迷，突然之間卻會突然開始每天罵我，我不會讓這些東西影響到我。」林書豪說。

(中時 )