美國總統川普20日夜間發推文表示，他與中國國家主席習近平就兩國的貿易談判舉行「一次非常良好的通話」（a very good talk），雙方將會安排簽署貿易協議。

香港信報報導，川普在推特貼文稱，中國已經大力?手購買美國的農產品及其他產品。

川普還表示，除了中美貿易協議，他與習近平也談及北韓問題，兩國正展開相關工作；另一方面，雙方話題還觸及香港問題，並取得進展。

(工商 )