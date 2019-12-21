川普：與習近平就貿易談判舉行良好磋商 00:502019/12/21 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普20日夜間發推文表示，他與中國國家主席習近平就兩國的貿易談判舉行「一次非常良好的通話」（a very good talk），雙方將會安排簽署貿易協議。 香港信報報導，川普在推特貼文稱，中國已經大力?手購買美國的農產品及其他產品。 川普還表示，除了中美貿易協議，他與習近平也談及北韓問題，兩國正展開相關工作；另一方面，雙方話題還觸及香港問題，並取得進展。 (工商 ) #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 21:012019/12/17 兩岸 川普的耶誕禮很頭痛 04:102019/12/18 論壇廣場 彈劾我等同對民主宣戰！川普6頁信飆罵裴洛西 10:392019/12/18 國際 不受控！川普連任3大事恐發生 00:032019/12/19 國際 眾院通過！川普成美史上第3位遭彈劾總統 09:142019/12/19 國際 拍馬屁？川普遭彈劾 鐵桿盟友：如同耶穌受難 12:052019/12/19 國際 眾院通過彈劾川普 解職機率近乎零 21:082019/12/19 國際 川普遭眾院彈劾…但下台機率低 04:092019/12/20 財經要聞 指控濫用職權 妨礙國會調查！美史上第3人 眾院通過彈劾川普 04:102019/12/20 國際大事 彈劾辯論現場 兩黨激烈攻防！共和黨護主 拿耶穌比川普 04:102019/12/20 國際大事 財經熱門新聞 追高散戶全中招？ 外資「養套殺」台積電手法曝光 - 財經 都是344害的？台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 財經 台積電技術沒優勢？ 高通肥單給三星爆天大陰謀 - 財經 台積電7奈米爆了… 驚！死敵背後偷搶單？ - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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