許多情侶不論如何恩愛，但當論及婚嫁時，經濟往往成為摧毀婚姻的那根稻草。一名男網友表示，自己與前女友交往順利，但討論到婚事時，前女友卻表明「等有房有車再來娶我」，2人因此結婚不成還分手，如今過了6年，前女友近況讓他笑了。

男網友在臉書《靠北女友》表示，當時2人交往時都是24歲，論及婚嫁時，前女友卻冷冷表示「除非有一棟房跟一部車，不然我不會點頭」，兩人為此大吵一架，最後分手。

6年過去，男網友表示自己已經找到另一半，組了幸福的家庭，雖然還要繳房貸，但雙方都很幸福，但前女友堅持另一半有車有房的條件，相親時都嫌對方配不上她，導致至今依舊單身，儘管後來放寬條件，但如今已30歲，要找到另一半難度大幅提升，現在相當後悔。

男網友也不忘提醒前女友：「年輕的時候是妳選人，如今過了適婚期變成別人選妳，到最後原本條件不錯的也不會回頭挑妳了」。

(中時電子報)