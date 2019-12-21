新黨不分區立委候選人邱毅昨挖出總統蔡英文過去的言論，稱蔡才是真正的「統派」。前民進黨立委沈富雄直指，反而會讓含淚去投蔡的淺藍或中立選民安心一點。即使台獨聽了於心不甘，但仍會投蔡。邱毅可說是白費功夫。

邱毅爆料說，1998年辜汪二次會在大陸舉行，時任國安會諮詢委員的蔡英文隨當時的海基會董事長辜振甫赴陸，他們陪前同大陸海協會長汪道涵觀賞京劇《鎖麟囊》，蔡英文看完後竟說，兩岸就像《鎖麟囊》中的男女主角，歷經波折，最後終成神仙眷屬，象徵兩岸歷經磨難衝突，最後終歸統一。邱毅稱真正的統派不就是蔡英文嗎？蔡回嗆：證據拿出來。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，邱毅爆這個料幹嘛？不過蔡英文的回應也好奇怪，有就有、沒有就沒有，為何要對方拿證據？他就不知道了。但邱毅爆這個料的結果，不但是無效，如果勉強有效的話，就是會讓這一次含淚去投蔡的那些淺藍或中立選民，心裡會感到還好，認為她骨子裡頭沒有那麼獨，畢竟她終極目標是統一，這些人去投票時會安心一點。

沈富雄也指出，誰會為此對蔡英文不高興呢？就是那些終生為台獨付出，他們把財力、時間、一生的血汗通通丟進去了，竟然沒能當上總統，卻被這位國民黨的政務、國民黨的幕僚，一變成為台獨的辣台妹，而於心不甘，但這些人最後還是要投蔡英文。所以邱毅爆料她是「統派」，可說是白費功夫。

(中時電子報)