陳揮文預測韓蔡得票數。(影片自17:06開始)

2020大選倒數20天，一路走來、始終挺韓的資深媒體人陳揮文，昨晚也在廣播節目中大膽預測韓國瑜、蔡英文明年1月11號得票數，精闢有邏輯的分析引爆聊天室聽眾熱烈討論！

陳揮文昨晚在主持廣播節目預測明年韓蔡得票數，還謙虛表示若估不准請大家多多包涵；他認為朱立倫在2016大選獲得的380萬票，這些票在2020大選「絕大部分」會投給韓國瑜，因為2016年國民黨已經這麼慘了，這些人還不離不棄，根本藍到出汁。

而宋楚瑜2012拿近37萬票、2016拿了157萬多票，陳揮文保守估計，宋楚瑜多的這120萬票，還有沒去投票這8%的100萬票(2012投票率74%、2016投票率66%，1%大約13萬人)，加起來220萬票不一定都會投韓國瑜。

那到底韓國瑜最終票數為何？陳揮文認為朱立倫的地板380萬票、宋楚瑜多的120萬票、投票率少的這8%100萬票，「我認為韓國瑜至少500多萬起跳。」他更點出民調疑點，若蔡英文真的領先韓國瑜30%，換算成票數是400萬票，「朱立倫才輸308萬票，你覺得有可能嗎？你覺得韓國瑜輸到400萬票有可能嗎？」

蔡英文當年是以689萬票當選總統，不過陳揮文就表示蔡英文明年得票數會往下修，為什麼？因為她做的不好。「你真的捫心自問，這3年多你有過得比較好嗎？如果有你一定要投蔡總統。」

蔡英文第一次選總統拿到609萬票、第二次拿689萬票，陳揮文認為這次選舉是蔡英文600萬票保衛戰，蔡英文票會往下修、韓國瑜票會往上衝，直言韓國瑜可能會贏的，理由很簡單，就是被騙的人多還是少，「被騙的多那蔡總統就連任，被騙的少韓國瑜就贏了。」

(中時電子報)