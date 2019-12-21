藝術家張也的作品「輕盈」，傳達一個人的生活也不錯，何必煩事想太多，令人心有所悟，會心一笑。（盧金足攝）

麗寶集團在台中市繁華的雙十文教區推出「世紀雲品」，已熱銷8成。（盧金足攝）

「世紀雲品」打造裝潢、家具與家電通通有的「全配宅」。（盧金足攝）

「世紀雲品」上千坪的會館提供休閒、育樂、親子、運動、SPA泳池5大主題，30項全齡公設空間，回家像休閒度假。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

麗寶集團在台中市繁華的雙十文教區推出「世紀雲品」，貼心打造裝潢、家具與家電通通有的「全配宅」，幫住戶省去媒合住宅用品，與等待裝潢的時間，帶著一卡皮箱就能搬家

，幫忙忙碌的現代人解決裝潢問題，主打交屋38萬起，總價688萬元，吸引很多首購族，社區特別展出雕塑家張也的《

2019夢想泡泡系列》藝術展，讓社區化身為一座美術館。

台中市北區位在文教特區與中友、一中商圈，台中市多家品牌建商插旗推案，都掀起熱銷佳，麗寶集團推出的建案「

世紀雲品」，坐擁2600坪大基地開發，緊臨台中新站特區，還有紅藍橘三鐵共構，加上74號快速道路，交通便利。

麗寶集團指出，「世紀雲品」，鄰近擁有站前秀泰影城、大魯閣新時代購物中心，加乘親親影城商圈，近享中友百貨

、一中夜市，人潮、錢潮湧動，創造無數商業就業機會，人口紅利再現，住宅需求提高，都心黃金時代再起。

值得一提的是，北區是台中的文教特區，包括育仁小學、雙十國中、台中一中、二中、新民高中、中國醫藥大學、國立體育大學、台中科技大學，8所明星學區，12年完全國教，坐擁台中優質學府最密集核心。

此外，北區國民運動中心，智能永續綠建築，百變多元課程，打造市民遊憩新場所，還有中國醫大附設醫院，健康及生活機能成熟，社區規畫2000坪全齡遊樂公設，22層輕古典地標，上千坪的會館提供休閒、育樂、親子、運動、SPA泳池5大主題，30項全齡公設空間，回家像休閒度假。

張也2020最新雕塑創作展在「世紀雲品」登場，張也的作品「舞夢上媠」〈2019 夢想泡泡系列〉成全場焦點，他表示

，夢想宛如泡泡，編織夢想就像吹出大小不一的泡泡，有的即現幻滅，也有飄上空中，映出七彩絢爛美麗。

「在你最初衷的夢想和志願，經過歲月穿梭後的今天，是否還在追求、相信它能實現！」張也說，希望作品藉由吹出（天鵝）形狀的泡泡，比喻世界著名芭蕾舞劇《天鵝湖》。小女孩有著舞夢芭蕾的志向，從小勤練舞蹈，日復一日，永不停歇，期待有朝一日登上世界舞臺成為頂尖芭蕾舞者。

張也特別以台語做出一首新詩「芭蕾舞步像天鵝，自細漢就有底學，不怕甘苦練呼好，世界出名人呵咾。」具有令人會心一笑的啟發生與童趣。

受矚目作品之一「愛貓的女人」為〈高雄市立美術館典藏作品〉，張也表示，「貓來了！」「狗來了！」〈動勢系列

〉，以俗語說，「狗來帶財富，貓來起大厝。」其意思是表示，來了狗跟貓，將會帶來財運與安定，作品以詼諧卡漫型式表現，經由作品及名稱的第一場景，讓觀者自我衍生聯想故事畫面，再透過彼此分享各種可能性的場景，產生互動且趣味性的作品。

(中時 )