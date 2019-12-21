NAND Flash控制IC廠群聯（8299）看好2020年下半年市場需求將出現爆發性成長，20日公告將與某原料供應商簽定記憶體供貨合約，且合約期一路從2020年延續到2022年，藉以取得額外的NAND Flash貨源。

群聯20日公告，與某原料供應商簽訂記憶體供貨合約，時間將從2020年到2022年，交易數量及單位價格將依未來需求再行與原料供應商協議，簽訂合約原因則是為了穩定長期記憶體供貨來源，以應付未來業務成長之所需。

供應鏈指出，群聯大力看好2020年NAND Flash市場將重現爆發性需求，因此才會尋求新供貨來源，以確保2020年之後的貨源取得，據傳有機會是由美系大廠供貨給群聯。

2020年將進入5G世代，智慧手機及5G基地台需求量將會大幅增加，另伴隨著智慧手機規格不斷提升，NAND Flash及DRAM搭載量也逐步看增，著眼於，NAND Flash報價已經在2019年下半年止跌回穩，供應鏈預期，進入2020年在各式需求推動下，上半年報價將可望逐季成長，進入下半年後，市場需求後需求可望大幅升溫，供需有機率再度落入不平衡狀態。

為了趕上下半年的產業旺季需求，法人表示，群聯將會在2020年上半年的產業淡季開始逐步建立市場庫存，並於下半年展開衝刺，帶動業績明顯成長。

群聯公告2019年11月合併營收達43.81億元、年增23.3％，寫下歷史第三高，累計2019年前11月合併營收為405.98億元、年成長7.33％，創歷年同期次高。法人指出，群聯12月合併營收將有機會因NAND Flash報價止跌，繳出相對強勢的成績單，且2020年業績可望因為NAND Flash供需失衡再度衝高。

(工商時報)