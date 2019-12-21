軸承大廠兆利（3548）積極耕耘摺疊手機軸承技術，公司看好長年的技術累積可望在摺疊手機、雙螢幕筆電開花結果，扮演2020年主要成長動能，兆利已經順利打入陸資手機品牌供應鏈，明年可望開始挹注營收，加上中美貿易戰之後產生的轉單效應，兆利董事長劉光華看好明年營運將優於今年。

陸資摺疊手機以華為的Mate X進度最快，今年11月發售，售價達1.6萬元人民幣，第一波數量約十餘萬支，在極短時間售罄，儘管價格昂貴，但市場仍預期Mate X明年出貨量有望挑戰100萬支；其次則是小米、聯想，出貨進度較華為慢，兆利耕耘摺疊手機軸承已久，與兩家陸資品牌廠往來密切，今年步入試產，明年客戶若順利放量，手機軸承可望開始挹注營收。

兆利今年宣布斥資6.18億元，在台擴建新廠，以備戰高階產能、分散生產據點，兆利總經理張台沅表示，今、明兩年的資本支出上看15億元，台灣的CNC機台已經突破100台，達107台，這些產能擴充主要是因應明年的發展需求，兆利看好明年摺疊手機、雙螢幕筆電的發展趨勢，也會在這兩個領域上有所斬獲。

兆利在大陸擁有六座生產工廠，面對中美貿易戰帶來分散風險的需求，儘管一時很難將工廠搬遷，不過兆利董事長劉光華認為，隨著陸資廠「去美化」的採購策略成形，可以感受到客戶降低美系廠商供貨比重，轉單效應逐漸顯現，兆利也會配合客戶需求跟進至東南亞設廠，目前評估泰國、越南兩地，預期兩地都會建置生產基地，以配合客戶需求。

兆利為美系消費性品牌中空軸承以及MIM軸承供應鏈，今年以來雖對中美貿易戰帶來的變數保守以對，但是前三季仍風雨無懼，繳出6.18元的好成績，法人預估，兆利今年每股盈餘7元起跳無虞，今年農曆年較早，客戶提前拉貨之下，雖處於傳統淡季，在大陸的工廠卻有加班的需求。

隨著大盤指數奔高，高獲利的軸承族群各擁題材，相繼擠入高價股之林，除龍頭新日興（3376）身為AirPods供應鏈，推升股價穩居百元俱樂部之外，信錦（1582）從12月開始認列敬得營收，併購題材加持，明年營收重獲新動能，20日股價也以91.2元創下波段新高紀錄，展望2020年，軸承族群獲利有望更上層樓。

(工商時報)