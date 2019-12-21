易威生醫（1799）拚轉機，董事長林翰飛20日在法說會中表示，除了2019年已取得長效型抗憂鬱藥證外，2020年上半年也將陸續取得三張藥證，子公司江蘇華瀚也將採中美雙報策略，將藥品引進大陸行銷，可望加快營運邁向損平水準。
易威前11月營收3.24億元、年減6.56％，前三季每股淨損1.68元。該公司新經營團隊，首度在20日的法說會上亮相。
林翰飛表示，易威營運將有較大的成長空間，主要是易威已降低開發品項控管成本，2018年拿到的長效型抗憂鬱藥證，銷售量將放大，而2020年上半年將取得抗憂鬱、預防產後出血及治療出血等 三張特殊學名藥證，提高美國廠產能利率。
此外，易威11月也成立江蘇華瀚，和大陸廠策略聯盟，以中美雙報策略，將在美國上市的藥品引進大陸上市；且為了降低開發成本，藥品將由陸廠提供CRO臨床、生產，易威則享受授權分潤。
新任江蘇華瀚總經理李悅寧認為，由於大陸對特殊學名藥需求強，尤其是兒童用藥的短缺，都是易威未來的利基，預期2020年即可產生效益。
林翰飛表示，易威因擁有控制釋放劑型、粉碎／微細化技術兩個具競爭優勢的平台，吸引不少藥廠尋求合作開發，目前也有四項藥品其他業者共同開發藥品，其中，長效型抗憂鬱藥已在2019年9月取得美國FDA藥證，治療癲癇與抗感染藥物已進入審查階段。
(工商時報)
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