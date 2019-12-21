益張Q4出貨 將創今年單季最高 04:102019/12/21 工商時報 劉朱松 、彰化 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 益張實業（8342）旗下翔貿工業處分嘉義縣大埔美工業園區不動產（含土地與建物），總交易金額9,080萬元，預計處分利益約2,092萬元，預估12月底前入帳。其中，益張因持股翔貿八成股權，預計入帳獲利1,673.6萬元。至於本業營運，益張表示，因12月出貨有望創今年單月最高，第四季出貨將創今年單季最高。 益張指出，公司原物料採購已具經濟規模，使得採購成本有效管控，加上內部效能提升，所以，公司第四季產品報價，頗具市場競爭力。 (工商時報) #創今年單季最高 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G手機放量 五天王得利 04:102019/12/17 財經要聞 Canalys：可穿戴設備出貨量 小米居冠 04:102019/12/17 全球財經 威強電 智慧醫療出貨增溫 04:102019/12/17 證券．權證 復盛出貨高毛利產品 抵銷台幣升值衝擊 13:152019/12/17 財經 IDC：陸智慧手機出貨量2020年料回歸正增長 16:172019/12/17 財經 益安小金雞達亞 今登興櫃 04:102019/12/18 證券．權證 基勝-KY明日重大訊息發布 20日暫停交易 19:352019/12/19 財經 美律TWS出貨看增 法人按讚 04:102019/12/20 證券．權證 三福化出貨旺季 營運喊衝 04:102019/12/20 證券．權證 郭明錤稱：華為潛望式手機出貨增 亞光受益 12:032019/12/20 財經 財經熱門新聞 追高散戶全中招？ 外資「養套殺」台積電手法曝光 - 財經 都是344害的？台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 財經 「華為們」慘了？專家警告：美明年再出重手 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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