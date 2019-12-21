益張實業（8342）旗下翔貿工業處分嘉義縣大埔美工業園區不動產（含土地與建物），總交易金額9,080萬元，預計處分利益約2,092萬元，預估12月底前入帳。其中，益張因持股翔貿八成股權，預計入帳獲利1,673.6萬元。至於本業營運，益張表示，因12月出貨有望創今年單月最高，第四季出貨將創今年單季最高。

益張指出，公司原物料採購已具經濟規模，使得採購成本有效管控，加上內部效能提升，所以，公司第四季產品報價，頗具市場競爭力。

(工商時報)