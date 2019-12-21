距2020總統大選僅剩21天，三黨候選人都在進行最後衝刺。YouTuber「桃園孫先生」昨天傍晚至台北市西門捷運站1號出口進行街頭民調，「國政配」以24票（45%）險勝「蔡賴配」的22票（42%），在誤差範圍內，藍綠是五五波。網友喊：你叫英皇今天怎麼睡得著？

「桃園孫先生」上傳182集的民調直播，他昨天傍晚6點20分來到台北市西門捷運站1號出口屈臣氏門口旁進行街頭民調，國政配以24票（45%）小贏蔡賴配的22票（42%）以及瑜湘配的7票（13%）。

網友紛紛留言說：「這裡的流量人口絕對是以年輕人為主體，韓市長能有55波，很不錯^^」、「感覺蔡英文的票跑到宋楚瑜那兒，中間選民改支持宋。」、「丞相真的起風了，英皇真的氣瘋了，你叫英皇今天怎麼睡得著？」、「西門站贏，意義非凡，那邊都是年輕人。」、「西門町年輕人超多，韓總又贏了！」

(中時電子報)