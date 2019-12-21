離2020年總統大選僅剩下21天，前立法院長王金平到底會不會出來挺韓，備受關注。名嘴尚毅夫爆料說，王金平底下的人曾公開走進挺韓大會，最近還會有親王的指標性人物現身挺韓。

被問到王金平會不會出來挺韓？尚毅夫在政論節目《平論無雙》表示，王金平會不會出來，只是一個形式上的團結，剩下20幾天實質上可以撼動多少，他是懷疑的，不過大家都在說，要看王金平這個人有沒有出來，他卻認為向，王金平未必是一個風向，也不是看韓國瑜跟蔡英文民調拉得近不近，而是要看王金平是不是還要在國民黨內發展。

尚毅夫爆料說，在兩個禮拜前，王金平在高雄的一個主任級人物公開穿著王金平團隊的衣服，走進里長聯誼會挺韓大會。接下來可能還會跟王金平非常久非常指標性的人，應該最近也會現身。

尚毅夫指出，其實王金平的嫡系人馬有去跟王金平進行某種程度溝通，就是如果王在他過去的談話，讓他沒辦法站出來挺韓，是不是可以同意他們站出來。王金平是有可能讓底下的人去各自支持誰，所以他在農會系統的一些指標性人物，一直都沒有出現過，可能會在最後20天內站出來，而且會有動作。所以王金平底下的人已經開始很積極地在運作，他們幾個人跟韓國瑜已經變成有私交的朋友，不過一直礙於王金平的態度問題，一直沒辦法公開站出來挺韓。

(中時電子報)