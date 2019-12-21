「安居樂業、台灣共好、租屋博覽會」，宣導共利共享的包租代管平台及相關居家服務，為台灣打造一個完善的房屋租賃市場。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

為宣導包租代管的重要性，協助房客、房客處理房屋管理及租賃問題，內政部、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會、新北市租賃住宅服務商業同業公會、台中市租賃住宅服務商業同業公會、高雄市租賃住宅服務商業同業公會

，28日上午11點將在台中草悟道共同舉辦「安居樂業、台灣共好、租屋博覽會」，首創以結合傳藝（歌仔戲）、（竹藝

）、食農教育及遊戲化的方式體驗房屋租賃相關服務，為房東與房客建立溝通橋梁。

政府力推「包租代管」政策，鼓勵房東釋出空餘屋轉化為社會住宅，但隨著租屋市場選擇性大，也面臨高齡者租屋碰軟釘子的問題。

「真的是未料到年紀大了，租屋變這麼困難！」64歲蘇先生是單親爸爸，帶著兒子到台中市做生意，在台中租屋超過15年，最近為了找租屋地點，苦覓4個月，才租到一間5坪大的房間，每月租金7000元，和15歲兒子終有個落腳之處。

蘇先生直言，在網路上常看到老人租房子不易，只能被迫住養老院，他自認還年輕，沒有老到不能走動，但是為找到適合的租屋卻遭遇很多困擾。

台中市租賃住宅服務商業同業公會理事長鄭俊杰指出，依內政部統計，台灣因居住或就學而有租房需求者，約超過285萬人，相當於全國總人口的八分之一，此外，欲脫離父母自立，找房可說是開啟獨立生活的第一步，但雙北房價高，新鮮人得要不吃不喝十幾年才買得起房，以租代買的情況很普遍。

現在租房也大不易，內政部的數據顯示，全台租金指數已連續上漲超過六年，今年四月更來到104.57％，屢創新高。

鄭俊杰表示，除了高昂的租金，上網搜尋、找房仲等一連串預約看房，有時會是遇到無理要求，就是實際屋況與照片不符，到處尋找卻又費時間花心力，想租到好房子不能碰運氣。

由於租屋市場長期被忽視，造成房東無法安心出租，房客亦無法安心租屋，由內政部、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會、新北市租賃住宅服務商業同業公會、台中市租賃住宅服務商業同業公會、高雄市租賃住宅服務商業同業公會共同主辦、台中市地政局協辦，28日上午11點將在台中市草悟道舉辦「安居樂業、台灣共好、租屋博覽會」，宣導共利共享的包租代管平台及相關居家服務，為台灣打造一個完善的房屋租賃市場。

台中市地政局長吳存金表示，全台各地的租賃住宅服務公會齊聚台中市，為租屋市場提供租屋健檢，及經由闖關活動認識租屋相關法律與正確關念，寓教於樂，為房東與房客搭起友善平台。

為提升房東與房客加入社會住宅的意願，宣導社會住宅包租代管的相關資訊，號召市民踴躍加入包租代管及一同解決弱勢族群租屋需求，台中市府成功推動第1期「包租代管」計畫，加碼續推第2期，同時滿足房東省管理、房客省租金的優惠平台，現在民間租賃相關公會挹注租屋市場，也期望達到房東及房客都滿意，政府活絡租屋市場的三贏效果。

(中時 )