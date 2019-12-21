聯合國延續對敘利亞跨邊界援助決議 遭中俄否決 07:252019/12/21 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯和中國今天動用否決權，阻擋聯合國安理會決議。這項決議原本將對400萬敘利亞人民延續1年跨邊界人道救援。 法新社報導，安理會有13個成員國表決支持這項由德國、比利時和科威特所提的決議案。 自2011年敘利亞爆發內戰迄今，這是俄羅斯第14次否決安理會針對敘利亞的決議案，且為4個月內第2度處理人道局勢時動用否決權。 (中央社) #敘利亞 #決議 #安理會 #俄羅斯 #決議案 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 不擇手段！彈劾案後救選情 川普恐拿貿易協議祭旗 - 國際 彈劾之後，這個水果紅了，川普卻怒了 - 國際 先救我家人質！加總理籲美 勿簽貿易協議 - 國際 台灣之美躍國際！世界級冒險家登雪山 讚嘆聖稜線超壯麗 - 國際 辦不到？德執政黨發言人：非核家園是錯的 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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