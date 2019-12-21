俄羅斯和中國今天動用否決權，阻擋聯合國安理會決議。這項決議原本將對400萬敘利亞人民延續1年跨邊界人道救援。

法新社報導，安理會有13個成員國表決支持這項由德國、比利時和科威特所提的決議案。

自2011年敘利亞爆發內戰迄今，這是俄羅斯第14次否決安理會針對敘利亞的決議案，且為4個月內第2度處理人道局勢時動用否決權。

(中央社)