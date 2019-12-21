蔡英文總統論文門，網路節目主持人彭文正又提出新證據。他認為，蔡英文副教授資格審查耗時1年5個月，非常不合理。

針對政大副校長王文杰日前在立法院公聽會上宣稱，蔡英文是聘任、不是升等，政大是1984年8月1日聘任蔡為副教授，當時是適用舊制，因此並沒有講師證書，蔡的教師證書就是副教授資格，整個程序從聘任到審查完畢為1986年1月15日。

彭文正在《政經關不了》質疑這3個時間點，蔡英文被聘任副教授的時間是1984年8月，採取先聘後審，到了1986年1月15日才獲聘副教授，教育部函覆蔡英文副教授證書。從1984年8月至1986年1月，這中間整整1年5個月的時間。為什麼以前送講師、送副教授審查，都只要一、兩個月，有時審都不用審，因為畢業證書正本沒問題，所以證書一下子就下來了。為什麼蔡英文要花1年5個月的時間？為什麼她就跟人家不一樣？至於為什麼要拖1年5個月？彭引用美國總統杜魯門的話質疑說「因為他們都是賊」。

彭文正酸說，蔡英文的一生就是跟別人不一樣，她的畢業證書長得跟別人不一樣，別人的畢業證書不會掉，她的拚命掉，論文也跟著掉。英國高等法律研究院、英國倫敦政經學院總圖的論文也掉，政大也沒有論文，教育部也沒有，全部都掉掉光了。

(中時電子報)