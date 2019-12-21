大陸國家主席習近平20日晚應約同美國總統川普通電話。川普表示，美中達成第一階段經貿協議，對於美國、中國和整個世界都是一件好事，美中兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應。美方願同中方保持密切溝通，爭取盡快簽署並予以落實。

新華社報導，習近平指出，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議。在當前國際環境極為複雜的背景下，中美達成這樣的協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界和平和繁榮。

習近平強調，開展中美經貿合作為中美關係穩定發展、為世界經濟發展作出了重要貢獻。現代經濟和現代技術把世界連成了一體，中美利益更加交融，雙方在合作中會出現一些分歧。只要雙方始終把握中美經貿合作互利共贏的主流，始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難，在新的歷史條件下推動中美經貿關係向前發展，造福兩國和兩國人民。

習近平強調，中方對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。希望美方認真落實我們多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。

川普表示，期待有機會通過各種方式與你保持經常性溝通。他相信美中兩國能夠妥善處理分歧問題，美中兩國關係能夠保持順利發展。

習近平表示，他願繼續通過各種方式與川普保持聯繫，就雙邊關係和國際問題交換意見，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

兩國元首還就朝鮮半島局勢交換意見。習近平強調，要堅持政治解決的大方向，各方要相向而行，保持對話緩和勢頭，這符合各方共同利益。

(中時 )