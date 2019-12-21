網紅波特王日前與蔡英文合拍影片，由於喊出「總統」二字，遭大陸合作方下架解約，對此藍綠二黨紛紛力挺聲援，不過新黨不分區立委候選人邱毅，則痛批總統蔡英文被撩後，還表現出小鹿亂撞的喜悅，直呼噁心想吐，對此波特王回擊：「這位阿伯，你家怕是沒鏡子吧」？

邱毅痛批波特王和蔡英文合拍影片「噁心」。（圖／邱毅『談天論地話縱橫』臉書）

邱毅臉書表示網紅波特王是高雄人，又幫高雄拍過形象廣告，照理說應該要力挺他，但看到他撩蔡英文的影片後，只能說噁心的想吐，畢竟蔡英文都六十三歲了，但面對波特王「妳是我的心頭肉」的下流撩妹術，竟然表現出芳心暗喜的喜悅，坦言有受不了的難受，接著痛批蔡英文將「下流撩妹」扯上自由民主，若想討好年輕人，未免把年輕人看扁，如果説政治操作又太過低級做作，把肉麻當有趣了。

波特王臉書PO文反擊邱毅。（圖／波特王臉書）

面對邱毅的批評，波特王不甘示弱反擊：「這位阿伯，你家怕是沒鏡子吧」？接著表示網路影片好壞評價本來就參半，但若愛看又愛批評，讓他好奇：「是不是吃醋了，氣我沒去撩你之類」？接著狂酸：「但我也不是見人就撩的，我也是有矜持的所以抱歉啊，你，我不行」，接著解釋拍影片之前，會先讓對方看過之前的作品，讓彼此都有條底線，就連從拍攝到後期製作，都經過對方同意才進行，直言：「說我都在騷擾人的酸民，你們才是騷擾我的人吧」

(中時電子報)