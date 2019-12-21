挺韓的「南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」和「Wecare高雄」發起罷韓大遊行，今天同日登場，高雄警方已對此嚴加戒備。在遊行前夕，國民黨總統候選人韓國瑜感性表示，無論大家為了什麼目的來到高雄，他都希望大家放下仇恨的眼光，感受一下港都的美好。一番真心的表白讓網友讚爆。

韓國瑜在臉書發文表示，「最近常常有很多朋友和我反應，高雄這一年來路平了些、空氣清新了點、觀光活絡了不少，每每聽到我都很開心，很謝謝大家享受這些變化」。

韓國瑜更指出，很多東西變了，唯一不變的是南方的人民依舊好客熱情、溫暖包容。「所以無論為了什麼目的來到高雄，我都很推薦大家來感受一下港都的美好，去看看愛河的景、吃吃六合夜市的美食、吹吹西子灣的海風。高雄這麼的美，我希望大家褪下仇恨的目光，用友愛的心情享受這個週六的時光」。

對於今日的遊行，韓國瑜貼心提醒，遊行會在下午1:11開始，我們從神農路開始、微笑公園結束。提醒大家一定要記得微笑，要快樂，我們要一起用彩色的心情慶祝高雄這一週年以來變得多好，絕非散播仇恨。更要謹記「沖脫泡蓋送」的五字遊行口訣。

韓國瑜文末指出，人生一期一會，每次的相遇都得來不易。明天能和大家相聚高雄也是我們的緣分，期待看到各位因為被高雄驚艷而露出的笑容！明天下午歡迎大家手牽手來參加我們的週年盛典遊行，我們一起為南方崛起鼓掌、為高雄喝采！

(中時電子報)