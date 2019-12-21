擁有廣大聽眾、主持風格輕鬆有趣的警廣台柱「阿國」洪宗適，驚傳與網友約炮時，遭警方查獲身上持有安非他命毒品，被依毒品罪嫌移送檢方偵辦，消息傳出，曾上當過「阿國」來賓的警界人士都震驚不已，民眾對他的約砲持毒也大感意外。

「阿國」是許多駕駛收聽路況的好夥伴，開車族群幾乎沒人不認識他，不料本周三(18)下午約砲網友時，被台北信義分局吳興派出所的警員查獲持毒，由於他常在警廣宣導反毒活動，結果自己卻持毒，相當諷刺，員警在他上查獲安非他命時嚇了一大跳，立即往上通報。

據「自由時報」報導，吳興街派出所警員本周三下午執行網路緝毒時，發現有網友想約砲，還暗示擁有毒品，便鎖定跟其聊天，不久雙方相約在北市松仁路夜店附近人行道碰面，見面時假冒網友的警方詢問現身的「阿國」不是有「好東西」助性？當「阿國」拿出安毒時，警方立即出示警察證件表明身分，「阿國」當場愣住，隨即被警方帶回派出所偵訊，訊後被移送台北地檢署偵辦，警方並將根據其供詞持續擴大追查毒品來源。

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(中時電子報)