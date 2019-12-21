今天下午高雄的挺韓、罷韓雙遊行就要登場，兩邊拚場，人數差距恐將直接影響國民黨總統參選人韓國瑜的選情，雙方無不嚴陣以待，各方支持者也開始提早集結，韓粉社團的一位網友就在臉書上貼出文章表示，他坐客運南下，車上竟滿滿都是韓粉，讓他相信今天的人數將會讓罷韓的無地自容！

這位韓粉發文表示，他怕在客運上會睡過頭，一夜未眠，但是聽到其他乘客聊天內容時發現，幾乎全車的人都跟他有一樣的目標，就是要下去挺韓！這讓他感到特別開心，相信今天挺韓遊行的人數會讓罷韓的覺得無地自容，讓他精神為之一振，直呼「高雄我來了！」

這位韓粉一早發文，但卻引來許多網友留言，「辛苦了，還是要瞇一下，下午才會有精神」、「大家唯一堅定不移地的支持韓國瑜」、「我看天剛亮，怎大家的留言回應都那麼快，原來大家都在車上趕路中，我也是」、「我鬧鐘調05:30，結果05:25就自己醒了」、「早上出門天未亮，背起我的背包，心中想起一首歌：夜色茫茫、星月無光！」

(中時電子報)