尾牙抽獎當天準備開運紅包，對加持偏財運有幫助。(圖/楊登嵙提供)

每年參加公司尾牙，大家最期待的就是摸獎活動，今年別只再嚷嚷沒有偏財運，尾牙摸彩得大獎其實有妙招！命理教授柯登嵙表示，今年是土豬年，穿對火及土色系開運，今年尾牙摸彩大獎將非你莫屬！

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，2019年歲次「己亥」，己五行是土，所以今年為土豬年，火可以生土，因此，今年開運色系是「火」及「土」。「火」的色系是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色，「土」的色系是黃色、米黃色、咖啡色。尾牙抽獎當天穿著開運火及土色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，那就穿貼身衣物來強化。

楊登嵙說，除了穿著開運色系服飾，還可用4種方法加持偏財運，例如配戴貔貅，今年開運招財吉祥物是貔貅，不妨配戴貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身上，貔貅色澤以開運火及土色系更佳。

若沒貔貅可配戴，準備2個紅包，紅包一個包5顆紅豆，另一個包10顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為5及10的易經數理為「土」的能量。

有去廟裡求財神符的人，建議參加尾牙帶在身上，如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。

楊登嵙提醒，公司發的開工紅包也有妙用，今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上參加尾牙。

(中時電子報)