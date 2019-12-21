2020總統與立委聯合競選，多個選區陷入藍綠激戰，民進黨更派出高嘉瑜、吳怡農等帥哥、美女「刺客」，讓藍營現任立委嚴陣以待。網友直言，恐怕多位立委都將被「翻車」，而高嘉瑜更被多位網友點名實力堅強，可望扭轉現任立委李彥秀。

網友在PTT論壇發文《下面這票人翻車機率有多高？》提問：「每天政黑都有文說趕上了、超車了，實際上下面幾區到底能翻幾個？目前政黑的風向是DPP坐8望10，開出來的結果也會差不多嗎？」

發文網友更列出名單，要網友點名：

台北第三選區 蔣萬安 vs 吳怡農

台北第四選區 李彥秀 vs 高嘉瑜

台北第五選區 林郁方 vs 林昶佐

台北第七選區 費鴻泰 vs 許淑華

新北第一選區 洪孟楷 vs 呂孫綾

新北第七選區 柯志恩 vs 羅致政

新北第12選區 李永萍 vs 賴品妤

台中第二選區 顏寬恒 vs 陳柏維

台中第三選區 楊瓊瓔 vs 洪慈庸

台中第五選區 沈智慧 vs 莊競程

文章一出，討論熱烈，不少人點名高嘉瑜：「高嘉瑜已經扭轉了，其他不知道，給你參考」、「只有高嘉瑜跟羅致政會贏，其他應該都kmt」、「高嘉瑜、羅致政會贏，其他KMT」、「高嘉瑜連郭台銘都挺，真的有可能贏」、「高嘉瑜、羅致政會贏，北五、中三五五波，其他KMT贏，目前是這樣」、「只有甲魚（嘉瑜）吧」、「高會贏吧！昨天還本人打電話拉票」、「覺得高嘉瑜比較有可能」、「嘉瑜會贏，我南港人」。

其他網友則紛紛回應：「陳柏維能翻？你在說笑嗎」、「都很難翻車吧」、「蔣萬安很難翻啦，到現在還差10%耶」、「新北7聽名嘴說也翻了」、「台中第二選區翻車？搞笑吧！」「賴品妤這區很微妙，最近真的看到DPP下重兵」、「3Q不可能啦！顏家還是開票一小時就放鞭炮」、「差距5%內的都會翻掉」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)