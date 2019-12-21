NBA打算祭出獎金來鼓勵球員投入未來可能舉辦的球季中錦標賽。總裁席爾佛(Adam Silver)預定於2021-22球季的感恩節(11月第4個周四)新增一輪賽事，以提振例行賽的關注度與收視率。席爾佛知道球員不會喜歡這項措施，他認為100萬美元說不定可以改變他們的心意。

依據ESPN報導，球團老闆對此興趣缺缺，為了挪出時間去打這個所謂的錦標賽，他們至少要浪費兩場主場的票房。目前的方案是給予優勝球隊額外的選秀權，以補償老闆的損失。對於球員就是給錢，優勝隊伍每人100萬美元獎金。

事實上球員連明星賽都亂打一通了，誰還肯認真打錦標賽呢？勇士前鋒格林(Draymond Green)曾建議「只要有錢就可以」，席爾佛的百萬美元獎金對於低薪球員不無小補。超級球星近年大幅拉高聯盟的平均年薪，其實半數的球員年薪不滿400萬美元。

外界質疑年領千萬的大球星根本不在乎這點小錢，還可能引發他們與低薪球員的矛盾。公鹿隊阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)目前年薪2500萬美元，到了2021-22球季簽頂薪合約，年薪將近5000萬美元，很難想像他會為了100萬美元拚命衝殺。不然就是要有其他方法來激起球星的競爭心，類似MVP之類的頭銜。

(中時電子報)